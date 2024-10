Azul faz acordo com credores para financiamento adicional

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul chegou a um acordo com detentores de títulos de dívida para obter financiamento adicional, informou a companhia aérea nesta segunda-feira, como parte de uma reestruturação que espera ser capaz de aliviar preocupações de investidores sobre sua situação financeira.

O capital novo foi uma condição do recente acordo da Azul com os arrendadores para se desfazer de quase 550 milhões de dólares em dívidas em troca de uma participação acionária. Esse acordo foi considerado por analistas como fundamental para fortalecer a posição de caixa da companhia aérea.

De acordo com o acordo com os detentores de títulos, a companhia aérea receberá 150 milhões de dólares esta semana e outros 250 milhões até o final do ano, totalizando os 400 milhões que vinha tentando levantar.

O acordo, acrescentou a Azul, pode incluir outros 100 milhões de dólares em financiamento e uma possível troca de dívida por ações no valor de até 800 milhões, caso a empresa consiga melhorar ainda mais seu fluxo de caixa e reduzir seus custos em cerca de 100 milhões de dólares por ano.

"Isso permitirá uma rápida desalavancagem da Azul", disse o presidente-executivo da companhia aérea, John Rodgerson.

A Reuters informou na semana passada, citando fontes, que a Azul estava em negociações com várias partes para levantar cerca de 400 milhões de dólares em capital novo por meio de financiamento de dívida e que um acordo estava próximo.