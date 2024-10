Ataque do Boko Haram contra o Exército do Chade deixa dezenas de mortos

O grupo jihadista Boko Haram executou um ataque durante a noite de domingo (27) contra o Exército do Chade e provocou quase 40 mortes, anunciou a presidência do país em um comunicado.

"Uma guarnição com mais de 200 soldados foi alvo de membros do Boko Haram" na noite de domingo no oeste do país, em um ataque que "deixou tragicamente cerca de 40 mortos", afirmou a presidência.

O presidente Mahamat Idriss Deby Itno seguiu para o local do ataque nesta segunda-feira e ordenou uma operação de busca aos criminosos, segundo a mesma fonte.

O ataque ocorreu em Barkaram, uma ilha localizada a leste da localidade de Ngouboua, perto da fronteira com o Níger, acrescentou.

Ocorreu por volta das 22h00 (17h00 no horário de Brasília), disseram fontes locais à AFP.

"Membros do Boko Haram assumiram o controle da guarnição, apreenderam as armas, queimaram veículos equipados com armas pesadas e partiram", disseram as fontes.

O Exército do Chade é frequentemente alvo de ataques extremistas naquela área.

O Boko Haram tem travado uma insurgência armada no nordeste da Nigéria desde 2009, que até agora ceifou mais de 40 mil vidas e forçou dois milhões de pessoas a abandonarem as suas casas.

A organização também se expandiu para países vizinhos.

