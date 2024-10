Ações sobem na Europa antes de balanços e dados dos EUA, mas setor de energia limita alta

Por Ankika Biswas e Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice de ações da Europa fechou em alta nesta segunda-feira, com os ganhos na maioria dos setores superando a fraqueza dos papéis do setor de energia, devido a uma queda nos preços do petróleo, com investidores à espera de dados econômicos cruciais e de balanços-chave do setor de tecnologia dos EUA, programados para esta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,41%, aos 520,95 pontos, depois de registrar queda na semana passada.

O setor de energia caiu 1,3% e atingiu o menor nível em quase duas semanas, conforme os preços do petróleo cediam depois que o Irã minimizou o ataque retaliatório de Israel no fim de semana.

Por outro lado, os setores de construção e materiais e mídia lideraram os ganhos setoriais.

O setor de viagens e lazer, que abriga ações de companhias aéreas como Lufthansa e easyJet, também obteve ganhos, já que os preços mais baixos do petróleo se traduzem em maiores margens de lucro para as companhias aéreas.

O índice de referência da França, que atingiu um pico em uma semana, e o índice de referência da Espanha tiveram os melhores desempenhos entre as bolsas regionais.

Diante da tendência de melhora da inflação e das preocupações econômicas que levaram a um corte nos juros do Banco Central Europeu (BCE) neste mês, os dados do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre e da inflação de outubro do bloco nesta semana estarão no topo do radar dos investidores.

"Estamos fazendo revisões importantes para baixo em nossa previsão para as taxas de juros do BCE... o banco implementará cortes consecutivos de 50 pontos-base em dezembro e janeiro", observou a equipe da Capital Economics para a Europa.

A equipe destacou as expectativas de crescimento econômico fraco no início do quarto trimestre, as preocupações com o afrouxamento do mercado de trabalho e a desaceleração do crescimento dos salários, além de riscos significativos para a inflação nos próximos dois anos.

Outros fatores que provavelmente definirão o tom dos mercados na Europa e em outras regiões incluem os balanços de vários gigantes da tecnologia dos EUA, como a Apple e a Microsoft, nesta semana e as eleições presidenciais dos EUA em 5 de novembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,45%, a 8.285,62 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,35%, a 19.531,62 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,79%, a 7.556,94 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,69%, a 35.016,44 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,77%, a 11.904,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,88%, a 6.455,86 pontos.