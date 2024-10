Ação acusa Subway de enganar clientes sobre quantidade de carne em seus sanduíches 

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Um novo processo acusa o Subway de "enganar grosseiramente" os clientes ao fazer propaganda de sanduíches que contêm pelo menos três vezes mais carne do que o que realmente é vendido.

Segundo uma ação coletiva proposta, apresentada nesta segunda-feira no tribunal federal do Brooklyn, os anúncios do sanduíche Steak & Cheese do Subway mostram a carne transbordando, alcançando quase a mesma altura do pão ao redor.

Na realidade, segundo várias fotos incluídas na queixa, os sanduíches do Subway contêm muito mais pão do que recheio.

Isso é "especialmente preocupante", afirmou a denúncia, dada a inflação e os altos preços dos alimentos, e porque muitos consumidores de rendas mais baixas estão enfrentando dificuldades financeiras.

Anna Tollison, do bairro do Queens, em Nova York, disse que pagou 7,61 dólares por um Steak & Cheese em um Subway da região, sem perceber que a rede de fast-food anunciava um sanduíche com pelo menos 200% mais carne do que o sanduíche que ela e outros consumidores receberiam.

Seu processo busca indenizações não especificadas para os nova-iorquinos que compraram os sanduíches nos últimos três anos, em virtude das alegadas violações das leis de proteção ao consumidor do Estado.

A firma de private equity Roark Capital, sediada em Atlanta, comprou o Subway em abril. O Subway, com sede em Shelton, Connecticut, não respondeu de imediato a pedidos de comentário. Os advogados de Tollison também não responderam a pedidos semelhantes.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York)