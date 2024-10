Zona eleitoral onde Boulos venceu nos dois turnos tem maior abstenção de SP

A Bela Vista, zona eleitoral que Guilherme Boulos (PSOL) venceu nos dois turnos, registrou a maior taxa de abstenção em São Paulo neste domingo (27).

O que aconteceu

A taxa de abstenção na Bela Vista foi de 39,07%. A zona inclui os bairros da Consolação, Liberdade e Sé. Nas outras duas zonas eleitorais em que Boulos venceu no segundo turno, as abstenções foram de 31,92%, em Valo Velho, e 30,84%, em Piraporinha, ambas na zona sul da cidade.

Boulos teve 55,24% na zona eleitoral de maior abstenção. Já em Piraporinha, registrou 51,68%, e em Valo Velho, 51,60%. A pior votação do psolista foi em Indianópolis, na zona sul da cidade, com 30,22%. As outras zonas eleitorais com maior abstenção foram Jardim Paulista (37,86%), Santa Ifigênia (37,83%) e Indianópolis (33,77%).

A taxa de abstenção do segundo turno foi a maior da história da cidade de São Paulo. 31,4% dos eleitores paulistanos não compareceram às urnas. O percentual corresponde a quase 3 milhões de pessoas (2.940.360). O número é maior do que os votos recebidos por Boulos — deputado obteve 2.323.901 votos, ante 3.393.110 do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB).

O Jardim Helena, no extremo leste, foi a zona em que os eleitores mais compareceram. Na zona que compreende os bairros Jardim Noemia, Parque Paulistano e Vila Mara, a taxa de abstenção foi de 28,4%.

Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou neste ano que é necessário fazer um estudo para entender os motivos para as ausências crescentes. "Depois que terminar as eleições, vamos pesquisar os locais, quais eleitores deixaram de votar, se são homens, mulheres, os estados e os municípios [em que estão registrados]", falou a ministra no último dia 6, após o primeiro turno da eleição. "Em geral, fazemos a apresentação do número pela média nacional, mas a causa é local."