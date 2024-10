Zheng Qinwen conquista 3º título do ano no WTA 500 de Tóquio

A tenista chinesa Zheng Qinwen, atual campeã olímpica e número 7 do mundo, derrotou a americana Sofia Kenin (N.155) neste domingo (27) na final do WTA 500 de Tóquio e conquistou seu terceiro título do circuito na temporada.

Zheng fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-3, em duas horas e 27 minutos.

Kenin, que no sábado teve que abandonar a semifinal de duplas por problemas físicos, conseguiu disputar a partida com uma proteção na coxa direita, sem dar sinais de lesão.

-- Resultados o WTA 500 de Tóquio.

- Simples feminino - Final:

Zheng Qinwen (CHN) x Sofia Kenin (EUA) 7-6 (7/5), 6-3

