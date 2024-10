Vídeo de aniversário de Lula tem mensagens de ministros e 'te amo' de Janja

Vídeo de aniversário para comemorar o aniversário do presidente Lula (PT) neste domingo (27) tem mensagem de ministros e "te amo" da primeira-dama Janja. O petista completa 79 anos hoje.

O que aconteceu

Equipe de Lula divulgou vídeo com mensagem de ministros a Lula e de Janja. Primeira dama é a primeira a aparecer: "Ao seu lado, posso acompanhar de perto o amor que você carrega pelo Brasil", diz.

Margareth Menezes, Anielle Franco e Marina Silva aparecem na sequência. "No coração do Sertão, a esperança ganhou luz. Nasceu um brasileiro, filho de dona Lindu. Com os pés descalços, mas com sonhos gigantes", disseram as ministras.

Vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro Fernando Haddad também apareceram nas imagens. Vídeo foi publicado nas redes sociais do presidente.

No final, Janja reaparece no vídeo e manda mensagem: "Feliz aniversário, meu amor. Te amo".

Lula tem duas datas de aniversário. Presidente nasceu no dia 27 de outubro, mas foi registrado no dia 6 de outubro e, por isso, ele comemora nos dois dias.