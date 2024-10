Alckmin declara que votou em Guilherme Boulos por "mudança"

O vice-presidente Geraldo Alckmin votou neste domingo na zona sul de São Paulo. Em entrevista à imprensa, ele declarou que escolheu o candidato Guilherme Boulos (PSOL) por uma "mudança", acrescentando que ele fez uma boa campanha e está em uma curva de crescimento.

No primeiro turno, Alckmin havia declarado apoio à Tabata Amaral (PSB). "Votei na mudança, como 70% dos paulistanos. Agora no segundo turno, continuo na mudança. Votei no Boulos, 50. Essa é a lógica do segundo turno", afirmou.

O vice-presidente afirmou que Boulos fez uma boa campanha no primeiro turno, o que fez com que fosse encaminhado ao segundo turno. "Também fez uma boa campanha no segundo turno, tanto é que a diferença diminuiu. A curva do Boulos nos últimos 15 dias foi uma curva de crescimento. Como está numa curva de crescimento, vamos aguardar as urnas", completou.