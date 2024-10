'Vergonha': ministro Paulo Pimenta condena declaração de Tarcísio sobre PCC

O ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação Social), condenou a declaração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que sem apresentar provas disse que a inteligência do governo paulista interceptou mensagens do PCC (Primeiro Comando da Capital) orientando voto no candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.

O que aconteceu

"Vergonha". Em postagem no X, Pimenta disse que a declaração é uma vergonha e cobrou que o caso seja investigado.

A declaração do Governador Tarcísio é uma vergonha. Mostra o desprezo aos princípios republicanos que ele deveria respeitar. Esse comportamento não pode ser ignorado pelas autoridades. Tarcísio de forma covarde cometeu um crime e deve ser responsabilizado por isso. Guilherme Boulos é vítima do preconceito, da injustiça e do abuso de poder.

Paulo Pimenta, em publicação no X

Boulos pediu inelegibilidade de Nunes e Tarcísio. O psolista afirmou que sua campanha entrou com uma ação de investigação eleitoral por abuso de poder político no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e por divulgação de informação falsa.