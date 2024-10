Urnas são abertas para 2º turno em 51 cidades do Brasil

SÃO PAULO, 27 OUT (ANSA) - Quase 34 milhões de brasileiros são chamados às urnas em 51 cidades com mais de 100 mil habitantes, para o segundo turno das eleições municipais.

O horário de votação será das 8h às 17h (horário de Brasília). O pleito é um teste para o presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva - que hoje completa 79 anos - e seu antecessor de extrema direita Jair Bolsonaro, antes das eleições presidenciais de 2026.

O primeiro turno, em 6 de outubro, viu um fortalecimento da direita. O Partido Liberal (PL), de Bolsonaro, obteve 509 prefeitos com 15,6 milhões de votos, enquanto o Partido dos Trabalhadores (PT) venceu em 248 administrações municipais, com 8,8 milhões de preferências.

Na disputa de hoje, são 23 candidatos do PL contra 13 postulantes do PT. Segundo as pesquisas, o partido de Bolsonaro - que venceu no primeiro turno 10 das 100 maiores cidades do país - poderá trazer para casa mais oito prefeitos nas capitais federais.

Em particular, o PL é favorecido em três capitais (Maceió, Rio Branco e Aracajú), enquanto enfrenta dificuldades em outras seis (Fortaleza, Manaus, Cuiabá, Belo Horizonte, Palmas e Goiânia).

Já o partido de Lula, que venceu quatro grandes cidades no primeiro turno, incluindo o Rio de Janeiro, pode somar mais duas, Natal e Mauá.

Em São Paulo, o prefeito cessante Ricardo Nunes, apoiado por Bolsonaro, é o favorito contra Guilherme Boulos, pupilo de Lula.

A última pesquisa do instituto Datafolha, publicada na noite de sábado (26), dá a Nunes 57% das intenções de voto, contra 43% do seu adversário. Ao contrário do primeiro turno, Lula não pôde fazer campanha ao lado de Boulos na véspera da votação por motivos de saúde, após queda acidental em casa na semana passada. (ANSA).

