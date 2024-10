Tempestade Trami deixa mais de 100 mortos nas Filipinas e chega ao Vietnã

A passagem da tempestade tropical Trami pelas Filipinas deixou 100 mortos, segundo os últimos dados publicados pelas autoridades, que ainda buscam 36 desaparecidos e tentam estabelecer contato com as comunidades que ficaram isoladas.

O ciclone que atravessou as Filipinas em 24 de outubro se tornou uma das tempestades mais violentas a atingir o arquipélago este ano. O fenômeno provocou o deslocamento de cerca de meio milhão de habitantes.

A polícia na região de Bicol, uma das mais afetadas, relatou 38 mortes, a maioria por afogamento, e os trabalhos de busca e resgate continuam, segundo as autoridades.

O balanço na região de Batangas, ao sul de Manila, subiu para 55 mortos, informou o chefe de polícia da província, Jacinto Malinao.

Também foram registrados sete óbitos em outras províncias, o que eleva o total de vítimas fatais para 100 até agora.

"O balanço do número de mortos pode aumentar nos próximos dias, já que as equipes de emergência podem chegar a locais que estão isolados", admitiu Edgar Posada, funcionário da Defesa Civil.

Muitas vítimas na província de Batangas morreram em deslizamentos de terra provocados pelas chuvas e 20 pessoas estão sendo consideradas como desaparecidas.

A agência nacional de gestão de desastres informou que 560 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações, que afetaram centenas de localidades no norte das Filipinas. Quase 20 tempestades tropicais ou tufões atingem as Filipinas todos os anos.

Tempestade chega ao Vietnã

Neste domingo, Trami atingiu o centro do Vietnã, provocando fortes chuvas e ventos de até 75 km/h.

Árvores e linhas de energia foram derrubadas na cidade costeira central de Da Nang, de acordo com a mídia estatal. Pelo menos três pessoas morreram.

As autoridades vietnamitas proibiram a navegação de barcos, fecharam quatro aeroportos e retiraram cerca de 25.000 pessoas antes da chegada da tempestade.

Um estudo recente indicou que as mudanças climáticas fazem com que as tempestades na região Ásia-Pacífico se formem cada vez mais perto da costa, se intensifiquem de maneira mais rápida e permaneçam em terra durante mais tempo.

Com informações da AFP