51 cidades escolhem prefeito hoje e devem confirmar força da centro-direita

Do UOL, em São Paulo

As 51 cidades que vão ao segundo turno nas eleições deste domingo (27) devem confirmar a força dos partidos de direita e centro-direita.

O que aconteceu

Depois de emplacar a maioria dos prefeitos no primeiro turno, partidos da centro-direita devem repetir o feito no segundo turno. Das 51 cidades que hoje vão às urnas, 30 têm candidatos conservadores como favoritos. A métrica usada pelo UOL é o GPS Partidário, formulado pelo jornal Folha de S.Paulo, que posicionou as legendas segundo o perfil de coligações, pautas, trocas partidárias e votações na Câmara dos Deputados.

Liderada pelo PL, a direita tradicional é a grande favorita. Das 22 cidades com algum partido de direita liderando as pesquisas de intenção de voto, 12 são da legenda de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro:

PL tem 12 candidatos na disputa. Fortaleza (André Fernandes), Anápolis (Márcio Corrêa), Goiânia (Fred Rodrigues), Belo Horizonte (Bruno Engler), Cuiabá (Abilio Brunini), Caxias do Sul (Maurício Scalco), Canoas (Airton Souza), Aracaju (Emília Corrêa), Jundiaí (José Antonio Parimoschi), Guarulhos (Lucas Sanches), São José Do Rio Preto (Coronel Fábio Candido) e Palmas (Janad Valcari).

União Brasil disputa em 4 cidades. Campina Grande (Bruno Cunha), Natal (Paulinho Freire), Porto Velho (Mariana Carvalho) e Taboão da Serra (Engenheiro Daniel).

Campina Grande (Bruno Cunha), Natal (Paulinho Freire), Porto Velho (Mariana Carvalho) e Taboão da Serra (Engenheiro Daniel). Republicanos: 3. Barueri (Beto Piteri), Sumaré (Henrique do Paraíso) e Taubaté (Ortiz Junior).

André Fernandes (PL) recebe oração no Santuário Canaã, em Fortaleza Imagem: Reprodução/facebook

Partidos da centro-direita são favoritos em oito cidades:

PP: 5. Imperatriz (Rildo Amaral), Campo Grande (Adriane Lopes), João Pessoa (Cicero Lucena), Londrina (Tiago Amaral) e Petrópolis (Hingo Hammes).

Imperatriz (Rildo Amaral), Campo Grande (Adriane Lopes), João Pessoa (Cicero Lucena), Londrina (Tiago Amaral) e Petrópolis (Hingo Hammes). Podemos: 3. Guarujá (Farid Madi), Santos (Rogério Santos) e São Bernardo do Campo (Marcelo Lima).

Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) disputam o 2º turno em Campo Grande Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Três partidos do centro tradicional podem vencer em 14 municípios:

MDB: 8. Aparecida de Goiânia (Leandro Vilela), Santarém (Zé Maria Tapajós), Belém (Igor Normande), Porto Alegre (Sebastião Melo), Diadema (Taka Yamauchi), Franca (Alexandre Ferreira), Limeira (Betinho Neves) e São Paulo (Ricardo Nunes).

Aparecida de Goiânia (Leandro Vilela), Santarém (Zé Maria Tapajós), Belém (Igor Normande), Porto Alegre (Sebastião Melo), Diadema (Taka Yamauchi), Franca (Alexandre Ferreira), Limeira (Betinho Neves) e São Paulo (Ricardo Nunes). PSD: 5. Caucaia (Naumi Amorim), Uberaba (Elisa Araújo), Curitiba (Eduardo Pimentel), Ribeirão Preto (Ricardo Silva), São José dos Campos (Anderson Farias).

Caucaia (Naumi Amorim), Uberaba (Elisa Araújo), Curitiba (Eduardo Pimentel), Ribeirão Preto (Ricardo Silva), São José dos Campos (Anderson Farias). Avante: 1. Manaus (David Almeida).

Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) disputam Porto Alegre Imagem: Arte/UOL

A esquerda tem mais chance em apenas sete cidades:

PT: 5. Camaçari (Luiz Caetano), Olinda (Vinicius Castello), Pelotas (Fernando Marroni), Santa Maria (Valdeci Oliveira) e Mauá (Marcelo Oliveira).

Camaçari (Luiz Caetano), Olinda (Vinicius Castello), Pelotas (Fernando Marroni), Santa Maria (Valdeci Oliveira) e Mauá (Marcelo Oliveira). PDT: 2. Serra (Weverson Meireles) e Niterói (Rodrigo Neves).

Presidente Lula e Luiz Caetano, candidato do PT a prefeito de Camaçari (BA) Imagem: Reprodução / Instagram @oficialcaetano

Emendas e onda conservadora explicam

A distribuição de emendas parlamentares e o aumento do conservadorismo ajudam a entender esse favoritismo. "Esses partidos são maioria no Congresso e por isso contam com um número significativo de emendas", afirma Fábio Andrade, cientista político e professor da ESPM. Este ano, deputados e senadores têm R$ 49,2 bilhões para enviar a seus redutos eleitorais. Nas prefeituras, esse dinheiro é investido em posto de saúde, asfalto, creche e segurança.

Brasil e o mundo estão mais conservadores. "Essa é uma tendência global, e o Brasil não está isolado do resto do mundo. Há um desgaste da política tradicional, e os partidos de esquerda curiosamente são vistos como os mais institucionalizados, por isso acabam tendo um rescaldo maior", afirma Andrade.

SP é campeão de cidades com 2º turno

Estado mais populoso do Brasil, São Paulo concentra a maioria das cidades que voltam às urnas neste domingo. Só vão ao segundo turno os municípios com mais de 200 mil habitantes. Das 51 cidades, 18 ficam no estado:

Barueri Diadema Franca Guarujá Jundiaí Limeira Mauá Piracicaba Ribeirão Preto Santos São Bernardo do Campo São José dos Campos São Paulo Sumaré Taboão da Serra Taubaté Guarulhos São José do Rio Preto.

Não haverá segundo turno em nenhuma cidade de seis estados: Acre, Alagoas, Amapá, Piauí, Roraima e Santa Catarina.

