Sainz vence GP do México, e Ferrari assume vice-liderança da F1

ROMA, 27 OUT (ANSA) - O piloto Carlos Sainz conquistou neste domingo (27) o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no Autódromo Hermanos Rodríguez, em sua primeira vitória da temporada.

O espanhol, que foi ultrapassado pelo holandês Max Verstappen na largada, conseguiu retomar a primeira posição e concluiu a prova na liderança, seguido de Lando Norris, da McLaren. Seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, completou o pódio.

O monegasco chegou a ocupar a segunda posição por boa parte da corrida, na tentativa de garantir a 88ª dobradinha da escuderia italiana na história, mas foi ultrapassado pelo britânico nas voltas finais.

Na sequência aparecem Lewis Hamilton e George Russell, ambos da Mercedes, enquanto Verstappen deixou a Red Bull em sexto.

A corrida também ficou marcada pelo acidente entre Alexander Albon e Yuki Tsunoda ainda na largada e pela punição contra Verstappen.

Com o resultado, a Ferrari transformou seus oito pontos de diferença na terceira posição do campeonato em 24 de vantagem, e assumiu a vice-liderança atrás da McLaren.

A F1 retorna no próximo fim de semana, em 3 de novembro, com o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A prova é válida como a 21ª da temporada. (ANSA).

