Ricardo Silva é eleito em Ribeirão Preto (SP) por só 687 votos de diferença

Ricardo Silva (PSD) venceu o segundo turno neste domingo (27) e foi eleito prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em disputa com Marco Aurélio Martins de Sousa (Novo). Alessandro da Silva Firmino (MDB) será o vice-prefeito da cidade. A diferença entre os dois candidatos foi de apenas 687 votos.

Relembre a campanha de Ricardo Silva

Ricardo Silva obteve 50,13% dos votos (131.421 mil) com 100% das urnas apuradas. Seu adversário, Marco Aurélio, recebeu 49,87% dos votos (130.734 mil votos) — 8,13% votaram nulo e 3,85%, em branco.

No primeiro turno, Ricardo Silva obteve 128.466 votos, 48,44% dos válidos. Na ocasião, recebeu quase o dobro da porcentagem em relação ao adversário Marco Aurélio, que teve 24,94% nas urnas.

O candidato do PSD teve o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Já o seu adversário, Marco Aurélio, teve apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do deputado federal Ricardo Salles (Novo). Silva cumpria mandato como deputado federal.

Durante sabatina Folha/UOL antes do primeiro turno, Silva afirmou não ter elo com o presidente Lula (PT), apesar de ter participado da equipe de transição do governo petista. "Eu nunca apoiei o Lula e não tenho ligações com o PT", declarou à época.

Na campanha, Silva prometeu um plano de revitalização completa para áreas de Ribeirão Preto. Também disse que criaria mais vagas nas escolas, construiria novas creches e ampliaria o ensino escolar em tempo integral.

Na área da saúde, diz ter como prioridades a reabertura da Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) Central para atendimento 24 horas em ginecologia. Também prevê a contratação de mais médicos especialistas para organizar as consultas eletivas de forma mais eficaz.