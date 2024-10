Ricardo Nunes é reeleito prefeito de São Paulo

SÃO PAULO, 27 OUT (ANSA) - O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi reeleito para o cargo neste domingo (27) no segundo turno das eleições municipais, com mais de 3,3 milhões de votos.

A apuração ainda está em andamento, mas não há mais chances para uma virada do seu rival, o deputado federal Guilherme Boulos, pupilo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com 99,23% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes aparece com 59,38% (3.368.407) dos votos válidos, enquanto Boulos somou 40,62% (2.304.149). Até o momento, foram contabilizados 427.538 votos nulos e 232.935 brancos. No primeiro turno, Nunes, que também recebeu o apoio do governador da capital econômico-financeira do Brasil, Tarcísio de Freitas, havia obtido 1.801.139 votos (29,48% dos votos válidos) contra 1.776.127 (29,07%) votos recebidos por Boulos.

Com 56 anos e nascido na capital paulista, o atual prefeito é empresário e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Ele é casado com Regina Carnovale, com quem tem três filhos e um neto, e foi eleito para a Câmara de Vereadores pela primeira vez em 2012 e novamente em 2016.

Durante o primeiro mandato, o vereador foi forte interlocutor da Igreja Católica na Câmara Municipal e fez forte lobby para anistiar e regularizar templos religiosos irregulares na lei de zoneamento em 2016.

Já em 2020, concorreu ao cargo de vice-prefeito da cidade de São Paulo, ao lado de Bruno Covas. No entanto, assumiu a prefeitura em maio de 2021, quando o então prefeito Bruno Covas não resistiu ao seu tratamento contra um câncer e faleceu.

Filiado ao MDB desde os 18 anos, Nunes saiu vitorioso do segundo turno das eleições municipais neste domingo com uma candidatura pela coligação "Caminho Seguro pra São Paulo" e conta com o coronel Mello Araújo (PL) como vice.

Em sua gestão à frente da cidade de São Paulo, ele promoveu um extensivo e bilionário programa de recapeamento, alvo de críticas da oposição. O mandato de Nunes, que dura 4 anos, expirará no final de 2028. (ANSA).

