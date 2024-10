Real Madrid condena insultos racistas contra Yamal e Balde, do Barcelona

O Real Madrid condenou neste domingo (27) os comportamentos racistas de vários de seus torcedores, gravados enquanto insultavam os jogadores do Barcelona Lamine Yamal e Alejandro Balde durante o 'Clássico' de sábado no estádio Santiago Bernabéu, vencido por 4 a 0 pelo time catalão.

"O Real Madrid condena de maneira contundente qualquer tipo de comportamento que implique racismo, xenofobia ou violência no futebol e no esporte, e lamenta profundamente os insultos que alguns poucos torcedores proferiram à noite em um dos setores do estádio", escreveu o clube em comunicado após a circulação nas redes sociais de vídeos nos quais se ouvia torcedores merengues insultando dois jogadores do Barça, após Yamal marcar o terceiro gol.

O atual campeão espanhol afirma ter aberto uma "investigação a fim de localizar e identificar os autores destes lamentáveis e desprezíveis insultos, para poder adotar as medidas disciplinares e judiciais cabíveis".

Por sua vez, a liga de futebol da Espanha também condenou "as intoleráveis condutas racistas" e anunciou que vai "denunciar de forma imediata os insultos e gestos racistas recebido pelos jogadores do Barcelona na Seção de ódio da Brigada de Informação da Polícia Nacional".

"A LaLiga condena energicamente estes fatos ocorridos no Santiago Bernabéu e continua firme em seu compromisso de erradicar qualquer tipo de conduta racista e ódio dentro e fora dos estádios. No esporte não há lugar para este flagelo", conclui o comunicado.

Apesar das medidas adotadas pela LaLiga e das punições cada vez mais severas adotadas por clubes e autoridades, o futebol espanhol não consegue se livrar do racismo nos estádios.

Transformado em um símbolo da luta contra o racismo no futebol, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, tem sido o alvo mais habitual deste tipo de insulto desde sua chegada à Espanha, em 2018, mas apenas alguns desses incidentes resultaram em punições.

ati/smr/dam/zm/cb

© Agence France-Presse