Quem ganhou eleição em Guarulhos? Veja resultado do 2º turno para prefeito

Lucas Sanches (PL) manteve a liderança obtida no primeiro turno, venceu o ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) e foi eleito prefeito de Guarulhos. O vice será Thiago Surfista (Novo). Com 91,35% das urnas apuradas, ele teve 58,58% dos votos (331.584). Pietá obteve 41,42% (234.442).

O que aconteceu

Apesar de ser filiado ao PL, Lucas Sanches, 28, o candidato não recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha, que optou por Jorge Wilson "Xerife Consumidor" (Republicanos), colega de partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O apoio para Sanches veio de Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal.

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a participar da convenção do Republicanos, que indicou Jorge Wilson para concorrer em Guarulhos. O ex-presidente esteve ao lado de Tarcísio, que em discurso elogiou o trabalho de Wilson como líder do governo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Lucas Sanches largou fora do topo nas pesquisas, mas cresceu nos levantamentos quando a campanha começou. O eleito liderou a corrida eleitoral ao fim do primeiro turno com 213.212 votos, ou 33,2% do total. Pietá ficou em segundo, com 191.188 votos (29,8%).

Quem é Lucas Sanches?

Lucas Sanches á foi do PP e concorreu para vereador de Guarulhos pela primeira vez pelo partido em 2016, mas não foi eleito. Em 2020, foi eleito por meio do quociente eleitoral. Em 2022, pleiteou sem sucesso uma vaga de deputado federal.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é seu padrinho político. Sua coligação é formada por PMB (Partido da Mulher Brasileira), DC (Democracia Cristã) e Novo.