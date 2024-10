Quem ganhou a eleição em Santos (SP)? Veja resultado do 2º turno

Do UOL, em São Paulo

Rogério Santos (Republicanos) foi reeleito prefeito de Santos ao vencer a deputada federal Rosana Valle (PL) no segundo turno. Audrey Kleys (Novo) foi eleita vice-prefeita.

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas, Rogério Santos foi eleito com 53,37% dos votos. A candidata do PL atingiu 46,63%.

Disputa envolveu dois candidatos de direita e uma divisão entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Embora seja do mesmo partido de Rogério Santos, o governador de São Paulo afirmou que não tinha um lado no município.

Derrota para a família Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a principal cabo eleitoral de Rosana Valle em Santos. O casal Bolsonaro participou de agenda de campanha de Rosana em Santos três dias antes do segundo turno. A deputada preside o PL Mulher de SP desde 2023, enquanto Michelle é presidente nacional do PL Mulher.

Rogério mudou para o Republicanos em outubro de 2023 —ele era do PSDB. Para Rosana Valle, a troca de sigla foi "oportunismo".

Durante a campanha, prefeito afirmou ter sido convidado para se filiar ao Republicanos por Tarcísio. "Tarcísio é do time 10, é do mesmo time que eu", disse Santos, no Instagram. "A gente tem uma parceria não só na questão partidária, mas também na questão institucional desde a época que em ele era ministro da Infraestrutura, e eu já prefeito."

Nascido em Santos, o prefeito reeleito é formado em odontologia. Ele é servidor público concursado desde 1988, quando iniciou sua atuação na vida pública. Foi assessor parlamentar na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e chefe de gabinete e secretário municipal do prefeito Paulo Alexandre Barbosa.

Primeiro turno foi acirrado. Rogério venceu com uma vantagem de apenas 0,64 ponto sobre Rosana.

Disputa em Santos também foi marcada por ataques nas redes sociais. O republicano foi condenado a pagar duas multas de R$ 5 mil por patrocinar posts contra sua adversária, que foram entendidos pelo TRE-SP como "propaganda irregular". Rogério Santos também foi condenado por publicações em redes oficiais da prefeitura em outubro.

Avanço da direita em Santos

Após três mandatos tucanos e mudança de sigla do prefeito, direita conservadora tem maioria dos votos em Santos. O atual prefeito era filiado ao PSDB e herdou votos de Paulo Barbosa (PSDB), que o convidou para ser chefe de gabinete em 2013 e secretário de governo entre 2017 e 2020. Barbosa foi um dos principais cabos eleitorais para a reeleição.

Em 2022, o republicano chegou a acionar o TCU contra Bolsonaro pelo Porto de Santos. Rogério Santos alegou que prefeituras da região foram vilipendiadas pelo governo federal na gestão do ex-presidente durante o processo de privatização do porto.

Na época, o prefeito alegou que a privatização poderia interferir na economia e no turismo da Baixada Santista. Em outubro de 2023, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou uma medida que retirou o Porto de Santos do PND (Programa Nacional de Desestatização).