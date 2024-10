Quem ganhou a eleição em Porto Velho? Veja resultado do 2º turno

O pecuarista Léo Moraes (Podemos), 40, foi eleito prefeito de Porto Velho neste domingo (27) com 56,22% dos votos. Ele disputava o segundo turno das eleições com Mariana Carvalho (União Brasil), que obteve 43,78% dos votos. Até o momento 99,66% das urnas foram apuradas.

O que aconteceu?

Léo não recebeu apoio declarado de candidatos derrotados, diferentemente da adversária que foi apoiada por Célio Lopes (PDT) e Dr Benedito Alves (Solidariedade). No primeiro turno, ele conquistou 64.125 votos (25,65% do total) contra 111.329 (44,53%) de Mariana.

Nas redes sociais, uma publicação da campanha salientou que Léo "estava recebendo os apoios mais importantes: da dona Maria, do seu João, o da Paula e claro, o seu. Quem está coligado com as pessoas têm todo o apoio que precisa".

Surpresa em apoio de partidário de adversária. Após o primeiro turno, chamou a atenção a declaração de apoio do deputado federal Fernando Máximo (União). "Léo Moraes, eu acho que é um melhor candidato e vou acabar apoiando ele, eu, a minha equipe e o meu grupo", disse em um programa de televisão local. Entre os partidários, o sentimento foi de "traição", segundo o site Tudo Rondônia.

Pesquisa mostrou empate técnico. A pesquisa Quaest de 18 de outubro apontava um empate técnico entre os dois candidatos. Mariana Carvalho tinha 43% das intenções de voto, contra 42% para Léo Moraes. A margem de erro era de 3,7 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Político se apresenta como "nome de centro". Na campanha, Léo Moraes tentou se distanciar da polarização. Sua adversária, no entanto, recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle, que chegou a ir a Porto Velho duas vezes em menos de um mês. Léo se colocou na disputa como uma alternativa aos "grupos predominantes que se alternam no poder".

Léo promete criar guarda municipal e nova secretaria. Em entrevista para a Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo em Rondônia, ele falou sobre a criação de uma guarda municipal armada e sobre a realização de um concurso público em 2025 para a contratação dos profissionais. O candidato também afirmou que pretende criar uma secretaria municipal de inclusão para discutir políticas voltadas para mulheres, pessoas neurodivergentes e com deficiência.

Quem é Léo Moraes?

Carreira política voltada ao Legislativo. Léo foi eleito vereador em 2012 pelo PTB. Dois anos depois, foi escolhido deputado estadual e, em 2018, foi eleito deputado federal, recebendo 69.565 votos, o maior número entre os candidatos.

Político já disputou cargo de prefeito e de governador. Em 2016, Léo tentou se eleger prefeito de Porto Velho e chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Dr. Hildon (PSDB). Em 2022, disputou o cargo de governador, ficando em terceiro lugar com 119.583 votos. Na ocasião, o coronel Marcos Rocha (União) foi reeleito.

Léo Moraes é formado em Direito. O curso foi realizado na PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), segundo biografia do site da Câmara dos Deputados.

Desafios de Porto Velho

Ao assumir em janeiro, Léo Moraes vai governar para 460.434 pessoas, segundo último censo do IBGE. A cidade é a única capital do país que fica na fronteira com outro país, no caso, com a Bolívia. Entre as capitais, Porto Velho é uma das últimas no ranking do PIB, ficando na 22ª posição.