Quem ganhou a eleição em Niterói? Veja resultado do 2º turno

Do UOL, em São Paulo

Rodrigo Neves, do PDT, foi matematicamente eleito prefeito da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, no segundo turno das Eleições 2024, realizado neste domingo (27).

Às 18h27, com 100,00% das urnas apuradas, o vencedor tinha 57,20% dos votos válidos, enquanto Carlos Jordy contava com 42,80%.

Quem é Rodrigo Neves

Origem e idade: Rodrigo Neves, de 46 anos, é natural de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde nasceu em junho de 1976.

Carreira política em Niterói: Cresceu em Niterói, onde iniciou sua trajetória política como vereador e, posteriormente, assumiu o cargo de prefeito entre 2013 e 2020. Além disso, foi eleito deputado estadual em 2006.

Outras experiências e formação acadêmica: Em 2011, foi nomeado secretário de Assistência Social e Direitos Humanos no governo de Sérgio Cabral. Rodrigo é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense (UFF).