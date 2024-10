Quem ganhou a eleição em Manaus? Veja resultado do 2º turno

David Almeida (Avante) foi reeleito prefeito de Manaus após derrotar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) no segundo turno das Eleições 2024. Ele vai administrar a cidade tendo como vice-prefeito Renato Jr., ex-secretário de Infraestrutura.

Com 94,49% das urnas apuradas, a Justiça Eleitoral anunciou a vitória de Almeida às 17h40. O atual prefeito já tinha 54,58% dos votos válidos.

O que aconteceu

David Almeida, 55, é o atual prefeito de Manaus. Antes disso, foi deputado estadual por três mandatos consecutivos.

Vitória sobre adversário bolsonarista. O candidato derrotado Capitão Alberto Neto, 42, é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair, esteve em Manaus dias antes do segundo turno para apoiá-lo.

"Bolsonaro tem uma força muito grande na cidade de Manaus, é inegável", disse o prefeito no início do mês, em discurso após o resultado do primeiro turno. Na ocasião, o candidato do Avante obteve 32,16% dos votos (354.596 votos), e Capitão Alberto Neto, 24,94% (275.063).