Quem ganhou a eleição em Limeira (SP)? Veja resultado do 2º turno

Do UOL, Em São paulo

Murilo Félix, do Podemos, foi eleito prefeito da cidade no segundo turno das Eleições 2024, realizado neste domingo (27). Às 18h26, com 100,00% das urnas apuradas, o vencedor teve 51,88% dos votos válidos, enquanto Betinho Neves obteve 48,12%.

Quem é Murilo Félix?

Origem e Família. Natural de Limeira, ele é filho do ex-prefeito Silvio Félix e da ex-deputada Constância Félix.

Carreira na Assembleia. Em 2018, obteve 37.887 votos para a Assembleia Legislativa, ficando como suplente. Assumiu como deputado estadual em janeiro de 2021, após José Aprígio da Silva (Podemos) tomar posse como prefeito de Taboão da Serra.

Tentativas para a Prefeitura. Esta foi sua terceira tentativa consecutiva de alcançar a prefeitura do município, que conta com 291.869 habitantes, conforme o IBGE.

Eleição de 2016. Na eleição de 2016, foi o segundo mais votado, com 19,36% dos votos válidos, ficando atrás de Mario Botion (PSD), eleito com 51,23%.

Disputa de 2020. Em 2020, numa eleição com 11 candidatos, chegou ao segundo turno com Botion, que foi reeleito com 54,88% dos votos, enquanto ele recebeu 45,12%.

Alianças em 2024. Nesta disputa, Murilo contou com o apoio do Podemos e do Agir, enquanto a coligação de Betinho incluiu MDB, Republicanos, PP, PRD, União Brasil, Solidariedade e Avante. Betinho, eleito vereador em 2020 pelo PV, concorreu pela primeira vez ao cargo de prefeito.