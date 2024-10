Quem ganhou a eleição em Goiânia? Veja resultado do segundo turno

Sandro Mabel (União Brasil), empresário e ex-deputado federal, foi eleito prefeito de Goiânia neste domingo (27). Ele derrotou Fred Rodrigues (PL). Coronel Claudia (Avante) assume como vice.

Sandro obteve 55,58% dos votos, contra 44,42% de Fred. Com 97,03% das urnas apuradas, ele foi considerado matematicamente eleito pelo TSE.

O que aconteceu

Sandro Mabel, 65, liderava pesquisas no 1º turno. Apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto que antecederam o primeiro turno, o favoritismo de Mabel não se confirmou nas urnas. Fred Rodrigues (PL) chegou a superá-lo, mas acabou derrotado no segundo embate.

No plano nacional, briga de gigantes. O resultado consolidou ainda a vitória de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, sobre o ex-presidente, Jair Bolsonaro.

Os apoiadores de Mabel e Rodrigues trocaram farpas durante a campanha política em defesa de seus candidatos.

Cidade mais populosa de Goiás

Com 1,5 milhões de habitantes, Goiânia é a cidade mais populosa do estado de Goiás e está entre as 10 maiores capitais do Brasil. Entre os principais desafios do novo gestor estão: problemas de infraestrutura, como coleta de lixo irregular; frequência de alagamentos, que comprometem a segurança da população; e grandes filas para atendimento na rede pública de saúde.