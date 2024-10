Quem ganhou a eleição em Fortaleza? Veja resultado do segundo turno

O deputado estadual Evandro Leitão (PT), 57, bateu o deputado federal André Fernandes (PL) neste domingo (27) e é o prefeito eleito de Fortaleza. Gabriella Aguiar (PSD) será a vice-prefeita.

O que aconteceu

Disputa em Fortaleza foi uma das mais acirradas do país. Os dois candidatos apareceram empatados tecnicamente na maioria das pesquisas de intenção de voto antes do segundo turno.

Também foi marcada por escândalos, como o vídeo que mostrava Fernandes menosprezando feminicídios, a ameaça de um vereador bolsonarista a Leitão e a acusação de uso de inteligência artificial para produção de conteúdos falsos.

Projeção da polaridade Lula x Bolsonaro. A campanha teve ainda um conteúdo fortemente nacionalizado, com ataques aos "caciques" —o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula foi duas vezes à maior cidade do Nordeste para apoiar Leitão. Fortaleza foi vista como uma cidade estratégica para Lula, que visitou duas vezes a capital cearense para pedir voto para Evandro Leitão: no lançamento de candidatura e no último dia 15, já no segundo turno, quando fez um grande comício no centro da cidade.

Leitão contou com o apoio de nomes locais populares. Evandro Leitão teve ao seu lado, além de Lula, o ex-governador do Ceará Camilo Santana (2014 a 2022), considerado o nome mais forte da política local; o atual governador Elmano de Freitas (PT) e o senador Cid Gomes (PSB).

Bolsonaro não foi a Fortaleza no segundo turno. Já Bolsonaro chegou a visitar Fortaleza no primeiro turno, onde participou de uma carreata. Mas desapareceu da campanha de André no segundo turno. Para evitar o rótulo da rejeição, o candidato do PL chegou a dizer que fazia campanha como um "jovem sem apoio" e contra a máquina dos governos municipal, estadual e federal.

Segundo turno foi marcado por um racha no PDT, que viu lideranças se dividirem entre Fernandes e Leitão. A grande surpresa foi a adesão do ex-prefeito Roberto Cláudio à campanha do candidato do PL. O presidente licenciado e o presidente em exercício do PDT, Carlos Lupi e André Figueiredo, respectivamente, declaram apoio a Leitão e criticaram colegas que fizeram o contrário. Ciro Gomes não apareceu.

Quem é Evandro Leitão?

Trocou o PDT pelo PT. Deputado estadual e ex-presidente da Assembleia, Evandro Leitão era do PDT e deixou o partido na janela de abril para se filiar ao PT e concorrer à administração municipal. O Partido dos Trabalhadores, por sinal, é a oitava sigla do político.

Nas prévias do PT, Leitão venceu a ex-prefeita Luizianne Lins. Ela não participou da campanha no primeiro turno, mas entrou no segundo para apoiar o colega de partido.

Carreira política: economista concursado pelo governo do estado, Evandro foi eleito deputado estadual em três oportunidades: 2014, 2018 e 2022. Ele terá como vice-prefeita a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD).

Desafios em Fortaleza

O próximo prefeito enfrentará desafios significativos na cidade, incluindo a questão da segurança pública, que pede melhoria da iluminação e do videomonitoramento. Na saúde, é preciso reduzir a fila por atendimentos e medicamentos. Outros problemas estão na infraestrutura e mobilidade urbana (transporte público e pavimentação), além do enfrentamento da desigualdade social e territorial.