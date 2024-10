Quem ganhou a eleição em Belém? Veja resultado do 2º turno para prefeito

Igor Normando (MDB) é o prefeito eleito de Belém após derrotar o Delegado Éder Mauro (PL) no segundo turno das eleições deste domingo (27). O emedebista Cássio Andrade será o vice-prefeito.

Ele obteve 56,37% dos votos (415.147) com 98,55% das urnas apuradas.

O que aconteceu

Igor Normando, 37, é do MDB. Ex-líder estudantil e ex-vereador de Belém, recebeu o apoio do governador do Pará e colega de partido, Helder Barbalho.

Em agosto, pesquisa Quaest mostrava Normando em segundo lugar nas intenções de voto, mas em empate técnico com Mauro. Nas semanas seguintes, cresceu e distanciou-se do rival.

O primeiro turno teve como resultado 44,89% dos votos válidos para o emedebista; já Éder Mauro recebeu 31,48% dos votos válidos no pleito.

Éder Mauro, 63, era a opção bolsonarista. Conhecido no estado pelo apelido "Delegado", teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi uma das primeiras a mobilizar eleitores para Mauro no início do segundo turno. Ela fez post no Instagram dançando o jingle do candidato.