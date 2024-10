Que horas encerra a votação no segundo turno? Veja horário

A votação do segundo turno das Eleições 2024 se encerra às 17h (horário de Brasília) de hoje (27). As seções eleitorais das 51 cidades que voltarão às urnas terão horários unificados.

Eleitores na fila podem votar após as 17h

O Código Eleitoral prevê a distribuição de senhas para eleitores que ainda estiverem aguardando na fila da seção eleitoral às 17h (horário de Brasília). "Havendo eleitoras ou eleitores na fila, a mesário ou o mesário procederá à sua identificação e entregará a respectiva senha, começando pela (o) última (o) da fila, para que sejam admitidas (os) a votar", diz trecho da Resolução nº 23.736.

Não é possível entrar no local de votação depois das 17h. Os portões serão fechados no horário previsto pela Justiça Eleitoral. As senhas são distribuídas apenas para quem já estiver na fila da seção.

A abertura das urnas foi às 8h (horário de Brasília). Assim como ocorreu em 2022, o horário de votação é unificado, mesmo em cidades com outro fuso. Considerando o horário local, em Manaus, por exemplo, as urnas funcionam entre 7h e 16h.

Na última eleição presidencial, ao menos nove estados concluíram as votações após às 19h (horário de Brasília) em função das longas filas no primeiro turno. Problemas com a biometria e a maior participação do eleitorado foram os principais fatores para o atraso. Mais de 4 milhões de eleitores registraram o voto após às 17h naquele ano, segundo o TSE.

Tem preferência na fila de votação?

Eleitores com mais de 80 anos terão prioridade para registrar o voto, seguidos por maiores de 60 anos. A Justiça Eleitoral também garante preferência para pessoas com enfermidade, autistas, mulheres grávidas e lactantes e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Na fila da seção, candidatos também são priorizados na hora de votar. O mesmo vale para juízes eleitorais e seus auxiliares, promotores eleitorais, funcionários da Justiça Eleitoral e policiais militares em serviço.