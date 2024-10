Qual é o número de Ricardo Nunes? Veja partido e como votar no candidato

O candidato Ricardo Nunes, do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), disputa o segundo turno das Eleições 2024 para a prefeitura de São Paulo (SP) com o número de urna 15. A votação acontece no dia 27 de outubro.

Como será o segundo turno das Eleições 2024?

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (27), até as 17h. A volta às urnas é válida para as cidades com mais de 200 mil eleitores em que o candidato mais votado ao Executivo Municipal não tenha atingido 50% dos votos válidos mais umno primeiro turno..

Mais de 33 milhões de cidadãos brasileiros deverão votar. Nesta segunda ida às urnas, os eleitores devem escolher os prefeitos e vice-prefeitos.

O que faz um prefeito?

O prefeito é o maior responsável por executar tarefas em um município, mas não o único. Ele tem a ajuda do vice-prefeito e dos secretários, que se dividem em secretarias para cuidar cada um de um assunto específico: obras, transporte público, mobilidade, e assim por diante.

Cabe ao prefeito e a seus secretários, por exemplo, manter a cidade limpa e bem cuidada, administrar a educação infantil (creches e pré-escolas) e o ensino fundamental, além de organizar um transporte público local eficiente.

Também é de sua atribuição a formação da guarda municipal e a manutenção dos serviços de saúde municipais.

Além disso, o prefeito pode e deve trabalhar com a ajuda do governador do estado e do presidente da República. Uma grande obra, como a construção de uma rodovia ou de um hospital, por exemplo, pode ser construída em acordo entre duas ou até três esferas políticas.

Mas a autonomia do prefeito é limitada: ele deve se basear nas leis vigentes, sejam municipais (criadas por vereadores), estaduais (criadas por deputados estaduais) ou federais (criadas na Câmara dos Deputados em Brasília). Caso suas ações não respeitem estas leis, ele pode sofrer sanções da Justiça.

Veja os números dos dois candidatos à prefeitura de São Paulo (SP):