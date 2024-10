PSD de Kassab triplica prefeitos, destrona PSDB e vira maior partido de SP

Antigo aliado do PSDB, Gilberto Kassab e seu PSD triplicaram o número de prefeitos no estado de São Paulo e destronaram os tucanos, elegendo quase o dobro de prefeituras que o segundo colocado nesta eleição, o PL de Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Depois de eleger 202 prefeitos no primeiro turno, o PSD venceu outras três prefeituras no estado neste domingo (27). Ricardo Silva venceu Marco Aurélio (Novo) em Ribeirão Preto por 50,13% a 49,87%; Helinho Zanatta ganhou por 53,61% a 46,39% em Piracicaba, enquanto Anderson Farias bateu Eduardo Cury (PL) por 58,26% a 41,74% em São José dos Campos.

Agora com 205 prefeitos, o PSD tem quase o dobro de eleitos do PL, que emplacou 104 candidatos nos dois turnos. No segundo, o PL venceu em Guarulhos, onde Lucas Sanches ganhou de Elói Pietá (Solidariedade) por 58,58% a 41,42%, e em São José do Rio Preto. Por lá, Coronel Fabio Candido recebeu 59,97% dos votos contra Itamar (MDB), que marcou 40,03%.

Com o resultado, o partido de Kassab triplicou sua presença no estado, uma vez que detinha 68 prefeituras em 2020. O PL e Republicanos foram os outros partidos que mais cresceram em relação à eleição passada: em 2020, o PL tinha 42 prefeitos, enquanto o Republicanos tinha 23 — agora tem 80.

O grande perdedor no estado foi o PSDB, que desde a década de 1990 reinava absoluto em SP. O partido mingou 88% em relação à eleição passada, quando elegeu 177 prefeitos. Neste ano, só venceu em 21 cidades.

PSDB: maior vítima de Kassab

A maior vítima do PSD foi justamente o PSDB. No primeiro turno, o cacique político se dedicou pessoalmente a convencer lideranças tucanas que permanecer no PSDB era mau negócio com a chegada de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Palácio dos Bandeirantes. Assim, Kassab filiou 113 prefeitos eleitos pelo PSDB nas eleições de 2020.

Kassab foi ministro de Dilma Rousseff. Seu partido também tem ministro no governo Lula Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

A jogada de Kassab vitimou o partido que o ajudou a se projetar politicamente. Ainda filiado ao PFL, ele se elegeu vice-prefeito de São Paulo em 2006 em chapa encabeçada por José Serra (PSDB). Quando o tucano decidiu se lançar ao governo estadual, Kassab assumiu a prefeitura em 2006 e se elegeu prefeito em 2008, já pelo DEM.

Enquanto o PSDB se aprofundava em crises na década passada, Kassab montava sua própria legenda em 2012. Partido "nem de centro nem de direita", segundo o próprio Kassab, o PSD passou a compor governos de ambos os espectros políticos ao longo dos anos. Atualmente, tem ministério no governo Lula (PT) e cargo no governo Tarcísio, onde o próprio Kassab é secretário.

27.mar.2010 - O então governador de São Paulo, José Serra, e o então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, em evento Imagem: Moacyr Lopes Junior/Folhapress

O cargo de Kassab no governo estadual ajudou muito. Como secretário de Governo e Relações Institucionais, ele recebe prefeitos no palácio — ou em sua casa— e libera verbas. Ele atua com frequência na negociação de projetos de lei com representantes da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e ainda negocia a aplicação de emendas de deputados federais.

A função administrativa também lhe abre portas. Ao representar Tarcísio em agendas no interior, por exemplo, faz contato direto com políticos e identifica potenciais novos quadros para o partido. "Kassab é um dos principais articuladores políticos em São Paulo, conhecido por sua atuação intensa nos bastidores e por pensar no partido o tempo todo", diz o cientista político Elias Tavares. "Como um aliado histórico do PSDB, ele utilizou esse conhecimento para construir sua trajetória política. Ele aproveitou o vácuo deixado pelo PSDB e enfraqueceu a estrutura tucana, fortalecendo seu partido."

Sua influência em São Paulo o colocou no palanque de Ricardo Nunes (MDB), reeleito na capital paulista. Durante o discurso de vitória do prefeito, Kassab teve lugar de destaque no palco, ao lado de Nunes e do governador Tarcísio.