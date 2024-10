PM do Rio de Janeiro troca comando de 11 batalhões após episódios de violência

A Polícia Militar do Rio de Janeiro decidiu trocar o comando de diversos batalhões operacionais, após a capital fluminense registrar uma série de casos de violência. Segundo a Secretaria de Estado da PM, as "mudanças estratégicas" visam aprimorar o policiamento e melhorar o índice de criminalidade no Estado, incluindo a prevenção de roubos e furtos.

Na quinta-feira, 24, a cidade registrou um tiroteio na Avenida Brasil durante uma operação policial no Complexo de Israel, conjunto de favelas na zona norte do Rio. Três pessoas morreram.

Um dia antes, na quarta-feira, 23, torcedores do Peñarol protagonizaram uma confusão generalizada horas antes do duelo com o Botafogo. Reunidos na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital, uruguaios saquearam quiosques e entraram em confronto com a Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Veja as mudanças nos batalhões da PM:

- O Comando de Policiamento Especilizado (CPE) será comandado pelo coronel Luiz Octávio Lopes da Rocha Lima;

- O comando do 4° BPM (São Cristóvão) será o tenente-coronel Eduardo Martins Costa;

- O comando do 6° Comando de Policiamento de Área (CPA) será o coronel André Luís da Silveira Santos;

- O comando do 15ºBPM (Duque de Caxias) será o tenente-coronel Fabio dos Reis Silva;

- O comando do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) será o tenente-Coronel Augusto Eduardo Moreira Valentim;

- O comando do 20º BPM (Mesquita) será o tenente-coronel Perry Souza Azeredo;

- O comando do 21º BPM (São João de Meriti) será o tenente-coronel Luiz Carlos Alves Junior;

- O comando do 24º BPM (Queimados) será o tenente-coronel Leandro Xavier Maia;

- O comando do 32º BPM (Macaé) será o coronel Olavo Otávio Ramos;

- O comando do 39º BPM (Belford Roxo) será o tenente-coronel Marcus Vinicius Bonfim de Lima; e

- O comando da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) será o tenente-coronel Lorival Belitardo de Carvalho Junior.