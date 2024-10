Curitiba: Virada de chave e rejeição a bolsonarista dão vitória a Pimentel

Em uma disputa apertada desde o primeiro turno, Eduardo Pimentel (PSD) venceu a disputa contra Cristina Graeml (PMB) pela Prefeitura de Curitiba.

O que aconteceu

Atual vice-prefeito, Pimentel teve 57,6% dos votos, enquanto a jornalista e comentarista política atingiu 42,4%. A corrida eleitoral ficou concentrada no campo da direita, refletindo os quase 65% dos votos a Jair Bolsonaro (PL) em Curitiba em 2022.

Pimentel manteve a ponta nas pesquisas e em toda a apuração. Mas a campanha foi marcada pelo desempenho surpreendente de Graeml no primeiro turno, que focou no discurso antissistema, e pelo alto índice de abstenção, maior que no primeiro turno, com cerca de 30%.

Obrigado a todos que acreditaram na nossa proposta de uma Curitiba Unida e em Paz. Garanto a vocês que vamos transformar nossas ideias em ações

Eduardo Pimentel (PSD), prefeito eleito de Curitiba, nas redes sociais

O último debate entre os candidatos resumiu o tom da campanha no segundo turno, marcado por ataques mútuos entre os adversários. Na RPCTV, afiliada da Rede Globo no Paraná, nesta sexta-feira (25), Pimentel explorou investigações contra parceiros políticos de Cristina e a falta de experiência dela em gestão, enquanto a candidata apostou no discurso "antissistema" e na posição de mulher vítima de investidas do grupo político oponente em toda a corrida eleitoral.

A vitória veio após uma virada de chave da campanha diante da reviravolta do desempenho de Graeml na primeira etapa. Sem histórico político, coligação e propaganda eleitoral, ela desbancou nomes tradicionais da cidade com o discurso de única candidata "conservadora" e de "direita raiz" e explorando os apoios de Bolsonaro e do candidato derrotado em São Paulo Pablo Marçal (PRTB).

Nos programas eleitorais, Pimentel passou a explorar denúncias contra o candidato a vice de Cristina, Jairo Ferreira Filho (PMB). Ele é investigado por fraude e estelionato. Explorou ainda contradições políticas entre aliados dela, citando que já foram filiados a partidos de esquerda. Também abordou propostas controversas da candidata, como a cobrança de passagem de ônibus por quilômetro rodado e a revisão financeira para o atendimento de pacientes do SUS da região metropolitana da capital.

Do outro lado, com poucos aliados tradicionais na política, Cristina investiu até em apoios de fora da cidade. É o caso de influenciadores de direita, como o economista Paulo Kogos, imitador do presidente da Argentina, Javier Milei, e o jornalista José Carlos Bernardi, demitido da Jovem Pan após declaração considerada antissemita.

Eles participaram de uma caminhada com ela no centro da capital na quarta-feira (23). O encontro, no entanto, acabou esvaziado e frustrado diante da esperada presença de Bolsonaro. A campanha recorreu a um boneco de papelão do ex-presidente para simbolizar seu suposto apoio.

Logo antes do primeiro turno, Cristina divulgou uma chamada de vídeo com Bolsonaro em que ele dizia "torcer" pela candidata. Formalmente, o PL apoiou Pimentel, inclusive indicando o vice dele, Paulo Martins. O vídeo gerou mal-estar na aliança, o que levou o ex-presidente a se manter neutro na reta final de campanha.

No debate da RPC, Graeml afirmou à imprensa que Bolsonaro havia lhe enviado um anúncio de apoio. Mas a postagem só constava nas redes sociais da candidata, e não nas do ex-presidente. Questionada, ela confrontou jornalistas e pediu para que eles confirmassem a informação com o próprio Bolsonaro.

Cristina também enfrentou dificuldades diante da rejeição, que ultrapassava os 40%, segundo pesquisas. Propostas ligadas à extrema direita, como a de criar um "instituto pró-vida" para a doação de bebês por mulheres sem condições de criar os filhos, incentivaram progressistas numa campanha pelo voto útil em Pimentel, que em tese representa a continuidade da gestão do atual prefeito, Rafael Greca (PSD).

Greca e o governador Ratinho Jr., cotado presidenciável do PSD para 2026, foram mais ativos no segundo turno. O governador colocou aliados e seu ex-marqueteiro de campanha para trabalhar por Pimentel. A vitória, mesmo mais apertada do que o previsto, representa um ganho para o grupo político, principalmente após a nacionalização da disputa da direita diante da postura de Bolsonaro.

Eduardo Pimentel iniciou a carreira política como vice de Greca em 2016, reeleito no primeiro turno em 2020 com quase 60% dos votos. Formado em administração de empresas, com 40 anos, ele é neto do ex-governador do Paraná Paulo Pimentel e é de família tradicional no cenário político do estado.

Mesmo com a derrota, Graeml sai da eleição com capital político. Aliados não descartam uma candidatura dela ao Senado ou à Câmara dos Deputados em 2026. Abraçando o perfil de "direita raiz", com pouca verba e apoios, ela foi testada nas urnas pela primeira vez, investindo numa campanha centrada nas redes sociais, onde ganhou popularidade por seus comentários políticos.

Entre os derrotados, estão os grupos progressistas e os remanescentes da operação Lava Jato, que nasceu na capital paranaense. O senador Sergio Moro, que tem pretensões políticas no Paraná para 2026, lançou a esposa, a deputada federal por São Paulo Rosangela Moro, candidata a vice do correligionário Ney Leprevost (União), amargando o terceiro lugar, com 6,4% dos votos. Após a derrota, Leprevost culpou Moro pelo fracasso, e os dois protagonizaram uma briga pública, trocando ofensas e ataques nas redes sociais.