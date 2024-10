Partido GERB lidera eleição na Bulgária, mostra boca de urna, e terá de negociar coalizão

Por Georgi Slavov

SOFIA (Reuters) - O partido de centro-direita GERB aparecia na liderança das eleições parlamentares da Bulgária neste domingo, mostrou uma pesquisa de boca de urna, mas a legenda terá que buscar um parceiro de coalizão para formar governo.

A pesquisa Alpha Research mostrou que GERB ganhou o pleito com 26,4% dos votos, enquanto o reformista PP ficou em segundo lugar com 14,9% dos votos.

O partido ultranacionalista Renascimento deve ficar em terceiro com 12,9% dos votos.

A votação de domingo, a sétima em quatro anos, foi desencadeada pelo fracasso dos partidos políticos da Bulgária em chegar a um acordo para um governo de coalizão após as eleições de 9 de junho.

A Bulgária tem sido governada por governos de curta duração desde 2020, quando protestos anticorrupção ajudaram a acabar com uma coalizão liderada pelo GERB.

O GERB deve obter 74 assentos no Parlamento, que tem 240 assentos ao todo, enquanto o PP deve ficar com 42 assentos, e o Renascimento com 36, de acordo com a pesquisa Alpha Research.