Chilena morre após paraquedas falhar durante salto no interior de SP

Uma paraquedista chilena de 40 anos morreu após sofrer um acidente na tarde de sábado (26), em Boituva, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Paraquedas falhou. O equipamento reserva foi acionado, mas, por razões ainda desconhecidas, não funcionou adequadamente, resultando na queda da vítima.

Carolina Muñoz Kennedy, conhecida como Carito, saltou por volta das 17h40, no bairro Vila dos Ipês. O caso foi registrado como morte suspeita - acidental. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, um funcionário da escola de paraquedismo responsável pela operadora de aviões, compareceu à delegacia na mesma noite e relatou que a vítima enfrentou problemas durante o salto.

Foi solicitado exame ao Instituto Médico Legal. A Delegacia de Boituva investiga o caso.

Carolina era chilena, mas morava no Brasil desde 2021. Ela tinha nove anos de experiência em saltos de paraquedas e acumulava mais de 2.600 saltos em sua trajetória.

O clube de paraquedismo Fly Now lamentou a morte da atleta. Em nota, o clube afirmou que a paraquedista tinha sorriso fácil e sempre ajudava todas as pessoas.