Na Europa, Pablo Marçal não volta a SP para votar no 2º turno

Do UOL, em São Paulo

Após ficar em terceiro lugar no primeiro turno da eleição em São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) decidiu não voltar para votar na decisão para a prefeitura neste domingo (27).

O que aconteceu

Marçal, que não declarou apoio a nenhum dos candidatos da capital paulista no segundo turno, está em viagem pela Europa há mais de uma semana. Ele esteve em Portugal, e agora está na Itália com a família. O UOL confirmou a informação junto à equipe dele.

Natural de Goiânia, o empresário transferiu o título para São Paulo neste ano, no último dia permitido pela Justiça Eleitoral para poder concorrer a um cargo eletivo. Ele recebeu 1.719.274 votos no primeiro turno, e disse que só apoiaria Ricardo Nunes (MDB) no segundo se recebesse um pedido de desculpas.

Na última semana da campanha, ele propôs uma "sabatina" entre Nunes e Guilherme Boulos (PSOL). Como o atual prefeito não aceitou o convite, ele fez uma transmissão ao vivo com o candidato do PSOL em tom amigável na sexta (25).

Após a derrota, Marçal disse que nunca mais se candidatará à prefeitura, mas que pode tentar um governo estadual ou a Presidência em 2026. Neste domingo (27), publicou fotos dirigindo um conversível durante a viagem. "Já desfrutou da vida com seu cônjuge hoje?", escreveu ele na legenda.