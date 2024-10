O que significa abstenção na votação? Entenda número recorde de 2024 em SP

São Paulo registrou, em 2024, uma abstenção de votos histórica no segundo turno das eleições municipais. Quase três milhões de eleitores (31,5%) decidiram não comparecer às urnas, superando a marca de 2020 (30,8%), durante a pandemia.

Esse número chama a atenção e levanta questionamentos sobre a participação dos eleitores. A seguir, explicamos o que é abstenção de voto.

Afinal, o que é abstenção de voto?

Abstenção de voto ocorre quando o eleitor, embora tenha o direito de votar, decide não participar do processo eleitoral. Ela é diferente dos votos nulos ou em branco, em que o eleitor comparece às urnas, mas opta por não escolher um candidato. O índice de abstenção é calculado com base no percentual de eleitores que não se apresentam para votar.

Números da apuração de SP

Ricardo Nunes (MDB) teve 59,3% dos votos, e Guilherme Boulos (PSOL), 40,6%. O segundo turno das Eleições de 2024 bateu o recorde histórico de abstenção na cidade. Quase três milhões (2.940.360) de eleitores decidiram não ir às urnas, o que significa um total de 31,4%.

Nulos e brancos somaram 10,4% dos votos. Brancos foram 3,7% (234.317), e nulos, 6,7% (430.756). Primeiro turno já havia tido abstenção alta. O percentual de abstenções registrado foi de 27,34%, ou 2,55 milhões de eleitores. Já o percentual de votos em branco foi de 3,57% (242 mil), enquanto o de nulos equivaleu a 6,24% (423 mil).

Em 2020, a pandemia atrapalhou as eleições. O medo da covid-19 foi determinante para que os eleitores evitassem às urnas, com 30,8% de eleitores ausentes. No segundo turno, também houve quase 1 milhão de votos inválidos: 273 mil brancos e 607 mil nulos —o equivalente a 14,15% dos eleitores. No total, 5.337.230 escolheram algum candidato, contra 3.649.457 que não votaram ou anularam.

Antes de 2024, o recorde de abstenção da capital havia acontecido em 2016, quando João Doria (PSDB) venceu em primeiro turno. Na época, 22% dos eleitores não compareceram para votar, ou 1,9 milhão de pessoas. Os votos em branco, nulos e abstenções superaram a votação do eleito em primeiro turno. Os que não escolheram candidato somaram 3.096.304; Doria obteve 3.085.187 votos. Nulos foram 788 mil e em branco totalizaram 367 mil.

*Com informações e conteúdo de matéria publicada em 27/10/24.