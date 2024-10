Dos 10 carros mais vendidos do momento, oito utilizam motores com apenas três cilindros. Escuto e leio muitas reclamações com relação a esses propulsores, mas não podemos brigar com a realidade de que eles estão presentes em boa parte da nossa frota.

O preconceito contra eles é fundamentado por relatos de quebras precoces, unidades que não podem ser retificadas e a vibração excessiva. Por outro lado, a indústria insiste neles, e não são raros os casos de carros que atingiram altas quilometragens sem maiores problemas.

No vídeo dessa semana explico as principais vantagens destes motores 'queridinhos' e os motivos da indústria ter utilizados em larga escala.

Colunistas do UOL

