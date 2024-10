Ministro israelense cita 'concessões dolorosas' para libertar os reféns em Gaza

"Concessões dolorosas" deverão ser feitas para obter a libertação dos reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza após mais de um ano de guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, afirmou neste domingo o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant.

"Nem todos os objetivos podem ser alcançados somente com operações militares (...) para cumprir o nosso dever moral de trazer nossos reféns para casa, teremos que fazer concessões dolorosas", disse o ministro durante uma cerimônia por ocasião do primeiro aniversário, segundo o calendário hebraico, do ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a atual guerra em Gaza.

