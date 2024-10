Eleição em Ribeirão Preto foi definida por menos de mil votos de diferença

Com a apuração dos votos do 2º turno das eleições municipais, neste domingo (27), Ribeirão Preto (SP) teve um dos resultados mais apertados do Brasil. O candidato a prefeito eleito teve menos de mil votos de vantagem sobre seu oponente.

O que aconteceu

Ricardo Silva (PSD), 39, foi eleito prefeito de Ribeirão Preto (SP) com 50,13% dos votos. A diferença para o seu oponente - Marco Aurélio (Novo), que teve 49,87% — foi a menor do Brasil no 2º turno: 0,26%. Apenas 687 votos separaram o ganhador do perdedor do pleito.

Prefeito eleito quase levou no 1º turno. Em 6 de outubro, ele teve 48,44% dos votos válidos, contra 24,94% de Marco Aurélio. Por uma diferença de 1,6%, Silva não fechou a fatura.

Pesquisas mostravam vantagem de Silva, mas votação final foi diferente. Pesquisa Quaest publicada em 26 de outubro mostrava Silva com 57%, e Aurélio com 43%.

Silva agora substitui o prefeito Duarte Nogueira (PSDB). Em 2016, ele havia tentado a prefeitura, mas tinha perdido para Nogueira.

Outra cidade que a diferença foi por um triz é Pelotas (RS). Lá, Marroni levou a prefeitura com 50,36% dos votos válidos. A diferença para o seu oponente - Marciano Perondi (PL), que teve 49,64% — foi de 0,72%. Na prática, o candidato petista venceu por ter obtido 1.263 votos a mais.

Dentre as capitais, o destaque fica por conta de Fortaleza em que a diferença foi de 0,76%. Evandro Leitão (PT) obteve 50,38% dos votos, contra 49,62% de André Fernandes (PL). A diferença de votos entre os candidatos foi de 10.838.