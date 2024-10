Em São Paulo, Nunes vence em 54 das 57 zonas eleitorais; Boulos vence em 3

Ricardo Nunes (MDB), reeleito prefeito de São Paulo, venceu em 54 das 57 zonas eleitorais da cidade no segundo turno. Já Guilherme Boulos (PSOL) liderou em apenas três: Bela Vista (centro), Valo Velho e Piraporinha (zonas eleitorais vizinhas na zona sul).

O que aconteceu

Na comparação do primeiro para o segundo turno, Nunes avançou de 17 para 54 zonas eleitorais. O prefeito manteve a liderança em todas as regiões onde venceu no primeiro turno.

Veja o mapa por zona eleitoral:

O prefeito também liderou em todas as 20 regiões onde Pablo Marçal (PRTB) havia vencido no primeiro turno. O ex-coach ficou em terceiro lugar, com 28,14% dos votos — pouco atrás de Boulos, com 29,06%, e Nunes, com 29,49%.

Nunes ainda venceu em outras 17 zonas eleitorais onde Boulos ficou à frente no primeiro turno. O candidato do PSOL tinha ganhado em vinte zonas eleitorais — entre elas, as três onde manteve a dianteira no segundo turno.

O primeiro turno foi o mais acirrado de São Paulo desde a redemocratização. Na maioria das zonas eleitorais, a distância entre Nunes, Boulos e Marçal foi pequena. Os números indicam que Nunes conseguiu absorver a maior parte dos votos de Marçal no primeiro turno, alterando o mapa tanto das zonas onde tanto o ex-coach como o candidato do PSOL haviam liderado.

Neste domingo, Nunes foi reeleito com 59,35% dos votos; Boulos teve 40,65%. A votação foi muito parecida com o segundo turno de 2020, quando Covas teve 59,38% e Boulos, 40,62%.

Apesar da votação parecida com o segundo turno de 2020, Boulos perdeu espaço no mapa eleitoral. Naquelas eleições, o candidato venceu em oito zonas eleitorais. Foram seis na zona sul — incluindo as duas onde liderou agora — e duas na zona leste. Ele perdeu na zona eleitoral em que mora, no Campo Limpo.

Já Nunes avançou no mapa da cidade em comparação com Bruno Covas (PSDB) em 2020. Covas era o cabeça de chapa, tendo o atual prefeito como vice. Naquele ano, venceu em 51 zonas eleitorais (São Paulo tinha uma zona a mais em 2020).