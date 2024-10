Manaus: David Almeida (Avante) vence bolsonarista e é reeleito prefeito

O prefeito de Manaus (AM), David Almeida (Avante), foi matematicamente reeleito neste domingo, 27. Com 99,01% das urnas apuradas, Almeida recebeu 54,59% dos votos, contra 45,41% do adversário, Capitão Alberto Neto (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesse período, Almeida já passou por PMN, PSD e PSB. Hoje com 55 anos, Almeida foi eleito deputado estadual em 2007 e cumpriu três mandatos.

Em 2017, ele passou a presidir a Assembleia Legislativa, e no mesmo ano assumiu o governo do Amazonas de forma interina, após a cassação de José Melo. Disputou o governo do Amazonas em 2018, mas perdeu. Em 2020, venceu a primeira eleição para prefeito.

Embora o seu adversário conte com a aliança de Bolsonaro, Almeida manifestou voto no ex-presidente em 2022, contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Em sua propaganda eleitoral, Almeida disse ser "um democrata cristão e conservador" e afirmou que não recebe ordens de "padrinhos políticos".

"Meu único patrão é o povo de Manaus", declarou, em sua estreia no horário eleitoral gratuito do 2º turno. Entre as promessas, Almeida mencionou "o maior programa habitacional da história de Manaus", com recursos do Minha Casa Minha Vida, programa do governo Lula.

Almeida também é crítico ao governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil). "A segurança se tornou o principal problema de Manaus", diz a sua propaganda, ao prometer mais guardas municipais armados. "A prefeitura está fazendo sua parte, mas o governo do Estado, não."

O vice de Almeida será Renato Júnior, também do Avante, que substitui o atual vice-prefeito, Marcos Rotta.