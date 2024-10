Luiz Caetano (PT) é eleito prefeito de Camaçari (BA) após disputa acirrada

Luiz Caetano (PT) venceu neste domingo (27) o segundo turno das eleições municipais em Camaçari, na Bahia, tornando-se o novo prefeito da cidade. Ele disputou voto a voto com Flávio Matos (União Brasil), numa das disputas mais acirradas do pleito de 2024.

O que aconteceu

Com 99,81% das urnas apuradas, Luiz Caetano estava matematicamente eleito com 50,92% dos votos válidos (80.512 votos). Flávio Matos obteve 49,08% dos votos (77.600).

A eleição em Camaçari, na Bahia, foi uma das disputas mais acirradas do Brasil. Caetano e Matos seguiram para o segundo turno após uma diferença de apenas 559 votos no primeiro turno, que se encerrou com uma reviravolta de última hora.

O primeiro turno teve contagem de votos apertada até o último minuto. Caetano, apoiado pelo presidente Lula, obteve 49,52% dos votos válidos (77.926 votos), enquanto Matos, atual presidente da Câmara de Vereadores e apoiado pelo prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil), ficou com 49,17% (77.367 votos). A diferença de 559 votos evidenciou a polarização da disputa.

No primeiro turno, Matos liderava até as 23h, com 95,37% das urnas apuradas, somando 49,5% dos votos contra 49,18% de Caetano. Porém, à medida que a apuração avançava, Caetano conseguiu reverter a desvantagem, assumindo a liderança às 23h46, com 99,63% das urnas contabilizadas. A primeira posição de Caetano foi confirmada à 0h24, com a apuração total das urnas.

Campanhas intensificadas

Os candidatos intensificaram suas campanhas no segundo turno, e as pesquisas mostravam que a diferença ainda era muito pequena. De acordo com pesquisa feita pelo instituto P&A e divulgada em 15 de outubro pelo portal Mais Região, Matos liderava com 50,8% dos votos válidos, enquanto Caetano aparecia com 49,2%.

Caetano contou com forte apoio do PT, incluindo uma doação de R$ 2,4 milhões do fundo partidário, além do suporte de lideranças locais. Em um encontro com seus aliados, ele chegou a destacar a importância de um "governo compartilhado" e mobilizou sua base eleitoral em diversas regiões da cidade, segundo o Jornal Camaçari.

Por outro lado, Flávio Matos apostou em reduzir a abstenção e intensificou sua estratégia de comunicação, realizando comícios e encontros com eleitores nas regiões mais periféricas da cidade. Matos recebeu apoio do diretório nacional do União Brasil, acumulando R$ 6,2 milhões em doações, segundo o jornal A Tarde.