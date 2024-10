Local de votação é o mesmo do primeiro turno? Veja como encontrar

Neste domingo, 27, 51 municípios terão segundo turno das eleições municipais. Para não haver contratempos na hora de votar, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores consultem com antecedência o local de votação e as respectivas seções eleitorais.

O local de votação não sofre alterações entre o primeiro e o segundo turno. Caso tenha participado do primeiro dia de votação, você irá a este mesmo local neste domingo.

Como consultar o local de votação no site do TSE

Acesse o endereço eletrônico do TSE: https://www.tse.jus.br/;

Na aba lateral direita, clique em "Local de votação";

Insira ou o seu nome completo, sem abreviações, ou seu CPF ou o número do seu título de eleitor;

Insira sua data de nascimento;

Insira o nome da mãe;

Clique em "Entrar".

Como consultar o local de votação no e-Título

Busque pelo aplicativo "e-Título" na Play Store (para celulares Android) ou na Apple Store (para iPhones). O download é gratuito;

Após o download, abra o aplicativo, clique em "Próximo" e concorde com os termos de uso;

Preencha o formulário com seu nome completo (sem abreviações), data de nascimento, número do CPF (ou do título de eleitor), nome da mãe (se constar) e nome do pai (se constar);

Clique em "Entrar no e-Título". Se você estiver acessando o e-Título pela primeira vez, será solicitada uma senha de ao menos oito dígitos;

O e-Título apresentará algumas perguntas para confirmar sua identidade, como a unidade da federação na qual você reside ou seu grau de instrução. Responda e clique em "Finalizar";

Clique no menu "Onde votar".

Para saber como chegar ao local de votação, basta apertar o ícone no menu inferior, onde se lê "como chegar", e escolher a opção desejada entre os aplicativos que utilizam ferramentas de geolocalização já instalados no celular.