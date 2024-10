Há algo de bom na menopausa? Sim, aqui estão 4 coisas pelas quais esperar

A menopausa está cada vez mais em evidência, com menos estigma e mais conscientização sobre as mudanças que ela pode trazer.

Um inquérito recente do senado australiano recomendou educação pública sobre perimenopausa e menopausa, tratamentos mais acessíveis e acordos trabalhistas mais flexíveis.

Mas, como muitas coisas na vida, as experiências da menopausa são contínuas. Enquanto algumas mulheres acham desafiador e precisam de apoio, outras experimentam alguns benefícios físicos e emocionais. Eles raramente são relatados, mas podemos aprender com as pesquisas disponíveis e, principalmente, com as experiências vividas.

Aqui estão quatro mudanças para esperar quando você estiver na menopausa.

1. Não há mais menstruação ou problemas relacionados

A menopausa é considerada “completa” 12 meses após a última menstruação de uma mulher (ou pessoa designada como do sexo feminino ao nascer) que menstruava anteriormente.

Talvez, sem surpresa, o benefício no topo da lista é não passar mais por “aqueles dias” (a menos que você esteja fazendo terapia hormonal e ainda tenha o útero). Isso pode ser particularmente benéfico para mulheres que tiveram que lidar com sangramentos erráticos, imprevisíveis e intensos.

Por fim, você não precisa manter absorventes higiênicos em todas as bolsas “por precaução”. Chega de preocupar-se sobre onde fica o banheiro em lugares que frequenta ou ter que levar roupas extras. E você economiza dinheiro ao não comprar produtos para a higiene no período menstrual.

Também há boas notícias para quem tem sangramento intenso devido a miomas uterinos - tumores ginecológicos benignos comuns que afetam até 80% das mulheres. As evidências sugerem que as alterações hormonais (para quem não faz terapia hormonal) podem levar a uma redução no tamanho dos miomas e aliviar os sintomas.

Quem sofre de enxaqueca menstrual pode apresentar uma melhora após a menopausa, à medida que as flutuações hormonais começam a se estabilizar, mas o prazo para isso ainda não está claro.

O fato de não menstruar mais também significa, para algumas, maior participação em atividades sociais das quais elas podem ter sido excluídas devido à menstruação. Por exemplo, atividades religiosas ou preparação de alimentos em algumas culturas.

2. Recuperando seu corpo e seu ritmo

Durante toda a vida reprodutiva, espera-se que as mulheres em relacionamentos heterossexuais sejam proativas na prevenção da gravidez.

Algumas descrevem, na pós-menopausa, o ressurgimento de sua sexualidade e uma sensação de liberdade sexual que não podiam vivenciar anteriormente (apesar da disponibilidade de contraceptivos). Agora, não há mais o risco de gravidez.

Uma participante da minha pesquisa sobre as experiências das mulheres na menopausa descreveu a alegria de não estar mais em idade fértil:

Voltei a ter um corpo para mim, sabe, porque não posso engravidar, não que eu não tenha gostado de ter filhos e coisas assim, e foi uma decisão minha engravidar, mas sinto que meu corpo agora não é mais para ninguém além de mim, pessoal, entende?

Para as mulheres que optaram por não ter filhos também pode haver uma sensação de liberdade em relação às expectativas sociais. As pessoas, provavelmente, deixarão de perguntar quando elas planejam ter filhos.

3. Um novo capítulo e um momento para se concentrar em si mesma

Outra participante descreveu a menopausa como um “ponto de aceleração” inesperado para a mudança.

Nos foi dito por determinadas entrevistadas que passaram a aceitar melhor a si mesmas e às suas necessidades, em vez de se concentrarem nas necessidades de outras pessoas. Pesquisadores já haviam acompanhado essa mudança de “viver para os outros” e passar para “uma vida própria”.

Algumas consideram a força das emoções nesse momento um desafio, enquanto outras acham que sua potência pode facilitar a liberação, permitindo que elas falem o que pensam ou sejam mais assertivas do que em qualquer outro momento de suas vidas.

4. Aumento da autoconfiança

Um novo senso de liberação pode alimentar o aumento da autoconfiança na menopausa. Isso foi relatado em estudos baseados em aprofundadas entrevistas com mulheres.

O fortalecimento da autoconfiança pode coincidir com mudanças nas carreiras e, às vezes, nos relacionamentos, à medida que as prioridades e a autodefesa se transformam.

A vida do outro lado

Pode ser difícil pensar no que há de bom na menopausa, principalmente, se você enfrenta desafios durante a perimenopausa - mas isso pode melhorar com o tempo.

Em culturas em que as mulheres são valorizadas à medida que envelhecem, elas se descrevem como contribuindo positivamente para a comunidade. Percebem que ganham poder e respeito com o avanço da idade.

Precisamos trabalhar em prol de atitudes sociais mais positivas nesse sentido. Nossos corpos mudam ao longo da vida e são notáveis em todos os estágios, inclusive na menopausa.

Yvonne Middlewick, Nurse, Lecturer & Director of Post-graduate Studies in the School of Nursing and Midwifery, Edith Cowan University

