Gustavo Gayer chama Caiado de 'canalha' e Michelle responde: 'Jamais será Bolsonaro'

O deputado federal Gustavo Gayer (PL) publicou um vídeo neste domingo, 27, com ataques ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a quem chamou de "canalha". O parlamentar afirmou que é "impossível apoiar esse governador, que não tem nada de direita".

Sem apresentar provas, ele acusou o chefe do Executivo estadual de ter envolvimento com a operação da Polícia Federal (PF) que o atingiu na última sexta-feira, 27, por suspeita de desvios de recursos de cota parlamentar.

Gayer insinuou o envolvimento de Caiado com o caso que o atinge porque dois dias antes do governador de Goiás havia se encontrado como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que relata a ação contra o deputado. Antes disso, o governador já havia atacado Gayer por ter sido alvo de busca e apreensão. "Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida, pena que não foi pra trabalhar", disse Caiado em entrevista ao jornal O Globo.

"Eu não queria acreditar que o Caiado está por trás disso (operação). Por mais que eu tivesse suspeitas, eu optei por ficar em silêncio, calado, porque eu não conseguiria acreditar que ele seria capaz disso", afirmou. "Eu tentei de tudo para reatar e reaproximar o senhor do Bolsonaro para que a direita pudesse andar junta...Canalha! Eu tentei admirar o senhor, mas agora com esse comentário idiota, infantil. Que canalhice!", completou.

Gayer ainda escreveu no título do vídeo que Caiado zombou dele. "Nunca será presidente!! Nunca!!", afirmou.

O post recebeu diversos comentários de apoio de políticos e apoiadores da extrema-direita, inclusive da família Bolsonaro. A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, escreveu em resposta a Gayer que "quem nasceu para ser Caiado, jamais será Bolsonaro". O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse, por sua vez, que o posicionamento de Caiado é 'mais do que lamentável...bizarro".

Os dois políticos de direita estão em lados opostos na eleição municipal de Goiânia. Gayer apoia o deputado estadual Fred Rodrigues (PL), nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para representá-lo na capital, enquanto Caiado aposta no ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) para ter um aliado no comando da maior cidade do Estado.