Governo espanhol entra em investigação sobre insultos racistas no futebol

MADRI (Reuters) - O governo espanhol, a LaLiga e o Real Madrid reagiram fortemente neste domingo depois que insultos racistas foram supostamente dirigidos aos jogadores do Barcelona durante partida de sábado entre as duas equipes no Santiago Bernabeu.

A mídia espanhola informou que o atacante do Barcelona Lamine Yamal, de 17 anos, e cujos pais são de Guiné Equatorial e de Marrocos, foi alvo de insultos xenófobos e racistas. O Barcelona venceu o arquirrival Real por 4 x 0, com Yamal marcando um dos gols.

O Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) divulgou uma declaração condenando os incidentes racistas durante El Clasico e se reunirá na segunda-feira para discutir o caso.

A Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte, que está encarregada de estudar o caso, inclui o CSD, a polícia espanhola, a Guarda Civil, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a LaLiga e a Procuradoria Geral do Estado.

"A LaLiga denunciará imediatamente os insultos e gestos racistas recebidos pelos jogadores do Barcelona à Seção de Crimes de Ódio da Brigada de Informações da Polícia Nacional, além de informar o Promotor Coordenador da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação da Procuradoria-Geral do Estado”, acrescentou a LaLiga em um comunicado.

"A LaLiga condena veementemente os incidentes no Santiago Bernabeu e permanece firme em seu compromisso de erradicar qualquer tipo de comportamento racista e de ódio dentro e fora dos estádios."

(Reportagem de Shifa Jahan e Ana Cantero, em Madri)