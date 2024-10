Fortaleza: Vereador que ameaçou Leitão é investigado por maltratar animal

A Polícia Civil do Ceará informou neste domingo (27) que investiga o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) por maus-tratos a um animal, após um vídeo em que ele arrasta um porco pelas orelhas circular nas redes sociais.

O que aconteceu

A corporação informou que instaurou um inquérito junto à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que apura esse tipo de denúncia. Abusar de animais domésticos ou silvestres é crime, e pode render multa e até um ano de detenção.

Em vídeos que circulam em grupos de WhatsApp em Fortaleza, Alberto imobiliza e arrasta pelas orelhas um porco, que grunhe e aparenta sentir dor. "Leitão! Você vai pra panela", ele grita, enquanto segura o animal pelas orelhas. Leitão é o sobrenome de Evandro, candidato petista à prefeitura de Fortaleza.

"Dia 27, me aguarde, você vai ver. Vou comer você bem assadinho, seu bosta", ele diz, olhando para a câmera. Em seguida, larga o porco.

O vereador é apoiador de André Fernandes (PL), adversário de Leitão. Há poucos dias, Alberto gravou um vídeo em que dizia que Leitão deveria "preparar o caixão". Acusado de ameaçar o petista de morte, o vereador se retratou, dizendo que quis falar "carvão".

Segundo a campanha de Evandro Leitão, o vídeo com o porco foi postado no Instagram de Alberto no dia 18 de outubro e rapidamente apagado. O UOL tentou contato com o vereador, mas não obteve retorno.