Massageador elétrico que se ajusta ao pescoço custa R$ 60, mas vale a pena?

Tensões musculares podem gerar dores persistentes ao longo do dia. Para aliviar o desconforto, o Guia de Compras UOL encontrou um massageador elétrico que promete ajudar no relaxamento dos músculos e é portátil, o que possibilita ser utilizado a qualquer momento.

De acordo com o fabricante, o massageador funciona a partir de pulsos eletrônicos, que relaxam os músculos, além de se ajustar com a curvatura do pescoço. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o massageador

Possui 6 modos de massagem;

Massageador de pulso eletrônico para relaxar o pescoço;

Funciona com pilhas;

Com indicador LED e sistema de fácil operação;

Tecnologia de ajuste inteligente 3D: você pode ajustar facilmente o eletrodo de acordo com a curva do pescoço;

É possível ajustar a intensidade;

Duas baterias para fonte de alimentação.

O que diz quem comprou

Com mais de 2,1 mil avaliações na Shopee, o massageador elétrico tem uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, as vantagens são a qualidade, variedades de modos e intensidades do massageador.

Experimentei, é ótimo os choquinhos. Tem modo de choque e potência, muito bom. Lembra muito os equipamentos das clínicas de fisioterapia. Pena que são duas pilhas pequeninas, mas é portátil e muito bom. Lari

O massageador é excelente! Tem todas as funções que estão presentes no vídeo do anúncio. O efeito relaxante na região onde as pás são aplicadas é instantâneo. Em algumas áreas do corpo, o massageador funciona melhor na velocidade 3. Recomendo a aquisição. A única ressalva é o gel das placas que perdem a sua fixação muito rápido. Silvia Carvalho

Gente, que produto maravilhoso! Dá um choquinho parecido com fisioterapia, não é como massagem. Mas é uma delícia, ele tem vários modos de massagem e você pode usar com o modo do pescoço ou se retirar do pescoço, o choquinho fica mais intenso. Ingrid

Me surpreendeu o aparelho superando as expectativas. Por ter várias modalidades e intensidades diferentes para massagear, ainda é possível interagir com outras partes do corpo além do pescoço utilizando os eletrodos. Meu modelo usa pilhas sendo um diferencial para o outro que usa bateria recarregável. Steiner

Pontos de atenção

Alguns consumidores mostraram descontentamento em relação ao uso de pilhas, à baixa intensidade e a problemas de funcionamento do produto. Confira os comentários a seguir:

É um estímulo elétrico, como um leve choquinho. Meu filho gostou, porém não é tão forte quanto pensávamos, mas atendeu as expectativas da massagem. Chegou rápido e veio super bem embalado. Camila

Achei os movimentos bem fracos. Sinceramente, não compraria outra vez. Rosineia

O produto veio conforme o anúncio, funciona, mas fiquei um pouco decepcionado com a questão de ser a pilha, na verdade, o anúncio não deixa isso claro, achei que carregaria na tomada e forma com que mostram o produto isso não fica claro, essa questão deveria ser mostrada com mais clareza! Mauricio

São choquinhos. Sinceramente me enganei. Pensei que fosse massageador. Agora que testei não gostamos. Muito fraco, os sensores do pescoço nem sempre funcionam. O compartilhamento da pilha veio com defeito. Sandra Almeida

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.