Eleições em São Paulo foram tranquilas, diz presidente do TRE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, desembargador Silmar Fernandes, disse hoje (27), na sede do órgão, na capital paulista, que o segundo turno das eleições municipais no estado de São Paulo transcorreu com tranquilidade, sem intercorrências importantes. Somente em uma escola do interior paulista, na cidade de Franca, houve falta de energia. "Fechamos as urnas às 17h e tudo correu bem", disse ele.

Outro pequeno problema é que duas escolas na zona leste da capital paulista encerraram o horário de eleição às 17h com pequenas filas. Apesar disso, o presidente do TRE-SP estima que isso não vá provocar atrasos na apuração. "Muitos eleitores deixam para votar no último minuto. Então tem uma fila pequena [nessas escolas]. Mas acho que as 19h, matematicamente, já deve sair o resultado. Eu sempre aviso que uma ou outra escola pode ocorrer uma demora na transmissão. Mas, matematicamente, deveremos saber o resultados [das eleições] às 19h", disse ele.

Neste domingo, houve eleições em segundo turno em 18 cidades do estado. Além da capital paulista, as eleições também ocorreram nas nas cidades de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Barueri, Taboão da Serra, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Jundiaí, Piracicaba, Franca, Taubaté, Limeira, Sumaré, Santos e Guarujá.

De acordo com boletim elaborado pelo tribunal e divulgado às 17h de hoje, 63 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o estado por apresentarem falhas. Isso correspondeu a 0,14% de um total de 44.928 urnas que estiveram em funcionamento, valor inferior ao que foi registrado no primeiro turno. Desse total de urnas que precisaram ser substituídas, 36 urnas estavam na capital paulista.