Eleições 2024: mais de 23 mil militares atuam na segurança

O período da manhã deste domingo (27) foi de tranquilidade e poucas ocorrências de crimes eleitorais durante o segundo turno das eleições municipais 2024. Mais de 23 mil integrantes do sistema de segurança pública e judiciário atuam nos 51 municípios brasileiros onde há votação.

De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrey Rodrigues, até o final desta manhã, 11 pessoas foram conduzidas para averiguação, duas foram presas em flagrante e um veículo foi apreendido e ainda não houve apreensão de dinheiro. "Ainda estão sendo apurados os detalhes. É um procedimento de polícia judiciária que está transcorrendo neste exato momento", acrescentou.

A operação com foco em crimes eleitorais é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a partir do Centro Integrado de Controle e Comando, em Brasília.

O trabalho integrado conta com a participação das Polícias Federal e Rodoviária Federal, forças de segurança pública estaduais, além de homens do Exército do Brasil, que atuam nas cidades de Manaus, no Amazonas, Fortaleza e Caucaia, no Ceará. A tropa de contingência que atua nas ruas é formada por 2.856 militares.

A segurança nas estradas está a cargo de 377 policiais rodoviários federais. Também foram mobilizadas mais de 3,5 mil viaturas, quatro embarcações e seis aeronaves que atuam em todo o território brasileiro.