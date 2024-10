Eleições 2024 em São Paulo (SP): veja votação de Nunes e Boulos no 2º turno

Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito prefeito de São Paulo (SP) neste domingo (27), superando o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno.

Resultado da votação e escalada da campanha

Nunes marcou 59,35%, somando mais de 3,3 milhões de votos.

Boulos contabilizou 40,65%, com 2,3 milhões de votos.

Diferença de votos. A diferença numérica entre os votos de Nunes e Boulos foi de 1 milhão.

A campanha eleitoral foi marcada por trocas de acusações, especialmente no segundo turno, quando Boulos focou em criticar a atuação de Nunes na prefeitura, mencionando questões como o apagão que afetou São Paulo em outubro, deixando 3,1 milhões de imóveis sem energia.

No primeiro turno, os candidatos disputaram o protagonismo com Pablo Marçal (PRTB). O ex-coach se envolveu em polêmicas tanto com Nunes, a quem acusava de violência doméstica, quanto com Boulos, a quem acusou, sem provas, de ser usuário de drogas e divulgou um laudo toxicológico falso.

Quem é Ricardo Nunes?

Nunes foi reeleito como prefeito de São Paulo. O emedebista chegou à Prefeitura como vice na chapa de Bruno Covas (PSDB) nas eleições de 2020 e assumiu o Executivo municipal após a morte de Covas, em 2021. Nunes também já foi vereador.

Ricardo Nunes estudou Direito na FMU, mas não concluiu o curso. Ele é dono e fundador da empresa Nikkey, especializada na desinfecção de navios nos portos e no controle de pragas urbanas. Nunes também foi presidente da Aesul (Associação Empresarial da Região Sul de São Paulo).

O prefeito é apadrinhado por grandes nomes da política atual. Entre seus apoiadores estão o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com informações de matéria publicada em 27/10/2024.