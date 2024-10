Deputados de PL, PSD e União conquistam prefeituras; PT amarga derrotas

O PL, maior bancada da Câmara dos Deputados, conseguiu eleger dois deputados federais como prefeitos no segundo turno. O PT não elegeu nenhuma das suas parlamentares nas disputas.

O que aconteceu

Dos 16 parlamentares que disputaram o segundo turno, somente cinco foram eleitos como prefeitos. Sete deputados federais concorreram ao cargo nas capitais.

Deputado bolsonarista foi o único eleito para comandar uma capital. Abílio Brunini (PL) derrotou o petista Lúdio Cabral na disputa pela Prefeitura de Cuiabá, em Mato Grosso.

O deputado do PL disputou a prefeitura pela segunda vez. O parlamentar ganhou projeção durante o mandato na Câmara do Deputados, após provocar constantes tumultos na CPI do 8 de Janeiro. No colegiado, ele também foi acusado de violência política de gênero contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e de racismo depois de fazer um gesto supremacista branco.

Disputa acirrada em Fortaleza deixou André Fernandes (PL) de fora. O petista Evandro Leitão derrotou o deputado, que era uma das maiores apostas do bolsonarismo, com pouco mais de 10 mil votos de diferença.

PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, perdeu em Manaus e Belém. O deputado Capitão Alberto Neto (PL) não conseguiu derrotar David Almeida (Avante), que foi reeleito. Também na região Norte, o Delegado Éder Mauro (PL) fracassou, deixando a Prefeitura de Belém para o candidato da família Barbalho, Igor Normando (MDB). Por outro lado, o partido elegeu Marcio Correa para Anápolis, em Goiás.

Guilherme Boulos amargou mais uma derrota pela Prefeitura de São Paulo. O deputado do PSOL, que recebeu 40,54% dos votos válidos, perdeu para o prefeito reeleito, Ricardo Nunes (MDB), que obteve 59,35%. O parlamentar usou o mandato na Câmara dos Deputados para projetar sua candidatura e disputar, pela segunda vez, a eleição para comandar a capital paulista. Sem sucesso.

Duas deputadas do PT perderam no segundo turno. Natália Bonavides não conseguiu vencer a disputa em Natal, com o também deputado Paulinho Freire (União Brasil), que foi eleito com 55,34% dos votos válidos. Em Porto Alegre (RS), Maria do Rosário foi derrotada pelo prefeito reeleito, Sebastião Melo (MDB).

Após o sucesso no primeiro turno, o PSD, de Gilberto Kassab, ganhou mais prefeituras. Ricardo Silva venceu Marco Aurelio (Novo) em Ribeirão Preto (SP), e Naumi Amorim derrotou Catanho (PT) em Caucaia (CE). O Cidadania não conseguiu eleger Alex Manente para São Bernardo do Campo (SP).